Однак повністю роботу ще не завершено, залишилися два ключові питання.

Переговорна команда президента США змогла домогтися від Києва і Москви поступок, необхідних для укладення мирної угоди. Про це пише видання Axios із посиланням на обізнані джерела.

Сьогодні ввечері президент України Володимир Зеленський провів двогодинну розмову з радниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Вони зокрема обговорили питання територій та повоєнних гарантій безпеки, стверджують два джерела Axios.

"Джерело, обізнане з ситуацією, повідомило, що Віткофф і Кушнер зібрали інформацію з обох сторін і змусили Путіна та Зеленського піти на поступки, необхідні для досягнення угоди", - йдеться у публікації.

За словами інсайдерів, обговорення територіального питання було складним, але США намагаються розробити "нові ідеї" для його вирішення.

Також джерела стверджують, що досягнуто значного прогресу у питанні повоєнних гарантій безпеки для України від США, але потрібно ще попрацювати, щоб уникнути різного тлумачення цих гарантій усіма сторонами.

"Нам потрібно взяти всі чернетки та провести мозковий штурм", – сказав український чиновник виданню Axios.

Подальші переговори та зустрічі з Віткоффом та Кушнером очікуються пізніше наступного тижня.

Переговори про мир в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, лідери Франції, Німеччини та Великої Британії зустрінуться із президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні 8 грудня, щоб обговорити зусилля США щодо можливого мирного врегулювання. Попри заяви про досягнутий прогрес, оглядачі налаштовані скептично щодо близького миру в Україні.

Також ми наводили заяву голови військової розвідки України Кирила Буданова. Коли його попросили підтвердити чи спростувати таємні переговори з росіянами в Абу-Дабі, він відповів, що будь-які чутливі процеси потребують нерозголошення.

