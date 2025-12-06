Лідером топа став iPhone 12 Mini, який продається з вересня 2020 року.

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала черговий рейтинг за листопад 2025 року. Цього разу в списку смартфони та планшети від компанії Apple з найвищим схваленням з боку користувачів.

Якщо дивитися тільки на смартфони, то найвищі оцінки у iPhone 12 mini (95,7% позитивних відгуків). Для користувачів, які полюбляють "компакти", iPhone 12 mini наразі є найекономнішим флагманом Apple з невеликим екраном і підтримкою 5G, пише AnTuTu.

Відразу за ним йде модель iPhone SE другого покоління з показником 95,01%. Серія "SE" позиціюється Apple як пристрої початкового рівня, зберігаючи класичний дизайн з кнопкою "Додому" і Touch ID. Процесор A13 Bionic і сьогодні конкурентоспроможний, що робить iPhone SE 2 оптимальним варіантом для запасного телефону або для літніх членів сім'ї.

Найновіший смартфон у списку – iPhone 17 Pro Max. Він опинився на шостому місці з 93,4% позитивних відгуків. У топ-10 також опинилися iPhone 16 і iPhone 8.

Безумовним же лідером "народного" рейтингу Apple є iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще 2020 року, але люди продовжують ним користуватися і залишати позитивні відгуки.

Базовий iPhone 16 залишається найбільш продаваним телефоном у світі, а Pro-версії дещо йому поступаються, випливає зі звіту Counterpoint за третій квартал 2025 року. Найбільш продаваними моделями на Android залишаються бюджетній моделі Samsung – Galaxy A16 і Galaxy A06.

Тим часом новенький iPhone Air знецінюється рекордними темпами. Деякі версії флагмана на вторинному ринку подешевшали майже на половину – з 1000 до 500 доларів, але при цьому користувачі все одно не поспішають його купувати.

