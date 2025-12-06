Російська армія продовжує скоювати воєнні злочини як в Україні, так і на російській території.

Російська авіація завдала бомбового удару по енергетичній інфраструктурі російського ж Бєлгорода. У результаті в центрі міста та передмісті на деякий час зникла електрика. Про це повідомляє бєлгородський опозиційний паблік "Пепел. Белгород".

"У Бєлгороді прогримів потужний вибух - у центрі міста зникла електрика. Вибух стався в районі електропідстанції на вулиці Сторожова у Східному окрузі Бєлгорода. За даними "Пепла" поруч з електропідстанцією на Сторожовій вулиці в Бєлгороді впала російська авіабомба", - повідомляє паблік.

Зазначається, що перед вибухом у місті не оголошували повітряної тривоги, що побічно теж підтверджує російське походження боєприпасу.

За словами місцевих жителів, перед вибухом вони чули гул літака, що летів у напрямку кордону. А сам вибух був такої сили, що після нього пройшов "дощ" з осколків, ґрунту і каміння, що також характерно для потужного боєприпасу типу авіабомби.

Повідомляється, що в центрі міста світла не було близько години, а в передмісті ще довше.

Призначений Кремлем гауляйтер Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив факт вибуху і перебоїв зі світлом, але промовчав, що це був удар російської армії.

"НП сталася внаслідок прильоту невстановленого боєприпасу", - написав він у своєму Телеграмі, додавши, що одна людина дістала травми.

Російські удари по енергетиці України

Як писав УНІАН, минулої ночі російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Зокрема були атаковані об'єкти в Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях.

Після цього українським енергетикам довелося терміново коригувати вже узгоджені графіки погодинних відключень світла на суботу.

