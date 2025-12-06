НПЗ в Рязані входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ.

У ніч на 6 грудня підрозділи Сил оборони України завдали удару по інфраструктурі Рязанського нафтопереробного заводу, що розташований у Рязанській області РФ.

Як повідомив Генеральний штаб Збройних сил України, зафіксовано влучання в ціль та ураження установки низькотемпературної ізомеризації.

"Рязанський НПЗ, з проєктною потужністю 17,1 млн тонн нафти на рік, входить до низки найбільших нафтопереробних підприємств РФ. Продукує бензини А-92/95/98/100, реактивне пальне, дизель тощо. Задіяний у забезпеченні збройних сил російських окупантів", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, як поінформували в Генштабі, з метою зниження наступальних спроможностей противника, було здійснено вогневе ураження Алчевського металургійного комбінату, що на тимчасово окупованій території Луганської області. Це підприємство з виготовлення комплектуючих (корпусів) для снарядів на замовлення міністерства оборони РФ. Там зафіксовано влучання та пожежу на об’єкті.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ЗСУ уразили інфраструктуру Темрюцького морського порту (Темрюк, Краснодарський край). Цей порт, зокрема, здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Він задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також уражено потужності нафтопереробного заводу "Сизранський" у Самарській області. Щорічний об’єм його переробки складає від 7 до 8,9 мільйона тонн нафти на рік. Цей НПЗ так само задіяний у забезпеченні збройних сил Росії.

