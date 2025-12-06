475 будинків залишаються наразі без опалення.

Російські окупанти випустили по Херсонській ТЕЦ близько 100 снарядів, у зв’язку з цим близько 40 тисяч квартир залишилися без опалення. Про це розповів заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков в ефірі "Ми-Україна".

"Туди прилетіло близько 100 снарядів, тому так швидко це не поладнати", - сказав він.

За словами Толоконнікова, станом на сьогодні без опалення залишаються близько 40 тисяч абонентів, це 475 будинків, хоча фактично люди живуть лише у 25% квартир. Тобто, це 10 тисяч квартир, де люди проживають.

"Інші квартири, інші частини будинків, багатоквартирних і приватних ми обігріваємо в інший спосіб, іншими котельнями, але вони піддаються також обстрілам. Росіяни знають, де що знаходиться і це дійсно ситуація критична, якби не погода, яка нам ще дає можливість бути без такого опалення централізованого. Тобто, звичайно, люди десь обігріваються обігрівачами, десь газом", - розповів Толоконніков.

Херсонська ТЕЦ призупинила роботу - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня Херсонська ТЕЦ призупинила роботу через серйозні пошкодження, які були завдані російськими ударами. Об'єкт, який забезпечував містян теплом, зазнав серйозних руйнувань: пошкоджено приміщення та обладнання станції. Через це роботу ТЕЦ призупинено.

Того ж дня голова Херсонської ОДА Олександр Прокудін повідомив про смерть 6-річної дівчинки, яка 3 грудня постраждала через обстріл ворога Дніпровського району Херсона.

