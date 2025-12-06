Користувачі соцмережі Х вказали на дірки в логіці Маска.

Соцмережа Х отримала великий грошовий штраф від Євросоюзу за порушення європейських законів. У відповідь власник соцмережі Ілон Маск закликав розпустити Європейський союз.

"ЄС слід скасувати, а суверенітет повернути окремим країнам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", - написав він у цій же соцмережі.

Цей допис зібрав велику кількість коментарів. Хоча були й ті, хто підтримав пропозицію Ілона, дуже багато коментарів навпаки були критичними до Маска.

Відео дня

"США слід скасувати, а суверенітет повернути окремим штатам, щоб уряди могли краще представляти свій народ", - написав один із користувачів, багато інших висловилися у схожому ключі.

Багато людей пояснили хибність самої тези Маска про те, що ЄС начебто не представляє народи Європи. Йому зокрема нагадали, як саме влаштований ЄС, і що самі європейці на числених опитуваннях і референдумах висловлюються за членство своїх країн в ньому.

Дехто вказав Маску на геополітичні наслідки розпуску Євросоюзу. "Це значно посилить Росію та Китай", - зауважив один з користувачів.

Штраф для соцмережі Х: що треба знати

Як писав УНІАН, напередодні стало відомо, що ЄС оштрафував соцмережу X, що належить Ілону Маску, на 120 млн євро за порушення Закону про цифрові послуги — зокрема через введення користувачів в оману платною синьою позначкою верифікації, блокування доступу до даних для дослідників і неналежну прозорість рекламного сховища.

Цей штраф викликав різку реакцію у Вашингтоні. Державний секретар Марко Рубіо назвав штраф "атакою на американські технологічні платформи та американський народ", а віцепрезидент Джей Ді Венс ще напередодні звинуватив ЄС у тиску на соцмережу за "неучасть у цензурі".

Вас також можуть зацікавити новини: