Xiaomi мовчки припинила підтримку двох популярних бюджетних смартфонів

Redmi 12C і його міжнародна версія – Poco C55 – досягли кінця свого життєвого циклу.

Ресурс Xiaomitime помітив, що компанія Xiaomi оновила список пристроїв, які більше не отримуватимуть оновлень. Це стосується як нових версій Android, так і патчів безпеки.

Redmi 12C і його міжнародна версія - Poco C55 - досягли кінця свого життєвого циклу. Фінальним оновленням для пристроїв став жовтневий патч безпеки 2025 року. За листопад і грудень не вийшло поки що жодного апдейта, зокрема обіцяного оновлення до HyperOS 2.

Згідно з внутрішньою дорожньою картою компанії, обидва смартфони офіційно досягнуть статусу EOL (end of life, "кінець життєвого циклу") в лютому 2026 року. Обидва пристрої належать до бюджетного сегмента, що стало основою їхньої популярності, а Redmi 12C навіть потрапив до топ-10 найбільш продаваних смартфонів у світі за підсумками 2023 року.

Після завершення циклу офіційної підтримки такі телефони продовжать працювати, але, залишившись без патчів безпеки, можуть стати легкою мішенню для вірусів та хакерів. Найкраще, що можуть зробити користувачі Redmi 12C і Poco C55 – це перейти на більш актуальний пристрій, для якого ще виходять оновлення ПЗ.

У вересні цього року до списку EOL також додали Xiaomi 11T і версію Pro, Redmi A1 і Poco M5.

Тим часом Xiaomi продовжує розгортання HyperOS 3 на базі Android 16 для своїх нових смартфонів. У грудні нову операційну систему отримають моделі з бюджетного сегмента, наприклад, серія Poco M.

Раніше з'являлися повідомлення, що Xiaomi скасувала вихід двох смартфонів через слабкі продажі. Йдеться про розкладачку Mix Flip 3 і середньобюджетний Civi 6.

