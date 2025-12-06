Проведення такої зустрічі анонсував Еммануель Макрон.

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії проведуть зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні у понеділок, 8 грудня, аби обговорити зусилля США щодо досягнення мирної угоди після того, як РФ здійснила чергову серію масованих ударів. Про це повідомляє Bloomberg.

Зокрема президент Франції Еммануель Макрон заявив про зустріч сьогодні, 6 грудня, на своїх сторінках у соцмережах, а також засудив останні обстріли Росії по енергетичній та залізничній інфраструктурі України.

"Росія замикається на шляху ескалації і не прагне миру", - зазначив він.

За словами французького лідера, країни Європи "повинні продовжувати тиснути на Росію, щоб змусити її вибрати мир".

Президент Франції додав, що разом із Зеленським, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером оцінить ситуацію в Україні та переговори, в яких беруть участь США.

Відомо, що 5 грудня США заявили, що їхні перемовники домовилися з українськими представниками про "рамки безпекових домовленостей" та обговорили, які засоби стримування потрібні у межах угоди про припинення війни з РФ. Проте ознак серйозного прориву було обмаль.

Водночас сьогодні, 6 грудня, Генштаб України повідомив, що російська армія впродовж ночі здійснила масовану атаку на українську енергетичну інфраструктуру, запустивши 653 дрони та 51 ракету, внаслідок чого сталися відключення електроенергії у кількох регіонах. Своєю чергою у Києві повідомили, що Україна завдала удару по нафтопереробному заводу "Роснефти" у Рязанській області Росії.

Мирні переговори щодо України - останні новини

Раніше начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов мирні перемовини щодо закінчення війни в Україні мають бути в тіні. Коли у нього попросили підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі, він відповів, що будь-які чутливі процеси потребують нерозголошення.

"Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони всі не будуть успішними. Не хочеться, щоб ми їх провалили, тож зачекайте", - додав Буданов.

Водночас Reuters повідомляв, що переговори між США та Україною досягли прогресу та будуть продовжуватися. Обидві сторони наголосили, що реальний прогрес у досягненні будь-якої угоди буде залежати від готовності РФ показати серйозну прихильність до довгострокового миру.

Тому представник Білого дому повідомив, що зустрічі, які відбуваються у Маямі, були продуктивними, а також додав, що "було досягнуто прогресу".

