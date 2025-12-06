У неділю, 7 грудня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть в усіх регіонах України. Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Повідомляється, що для побутових споживачів протягом усієї доби дятимуть відключення одночасно від 3 до 4 черг. Протягом усієї доби будуть обмежувати потужність і для промислових споживачів.
В "Укренерго" нагадують, що графіки не є остаточними і можуть змінюватися в залежності від ситуації. Також енергетики просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона є.
Матеріал буде доповнюватися...
Ситуація в енергосистемі: останні новини
Як писав УНІАН, у ніч на 6 грудня Росія здійснила масовану атаку ракетами й дронами по енергетичній інфраструктурі у восьми областях України. Зокрема постраждали енергооб'єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У шести регіонах почалися додаткові перебої зі світлом.
Міненерго наголосило, що 6 грудня по всій країні діятимуть оновлені графіки погодинних відключень електроенергії. Також промислові та бізнес-споживачі мають дотримуватися встановлених лімітів споживання.