Після масованого обстрілу 6 грудня ситуація в енергетиці помітно погіршилася.

У неділю, 7 грудня, погодинні графіки відключення електроенергії діятимуть в усіх регіонах України. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Повідомляється, що для побутових споживачів протягом усієї доби дятимуть відключення одночасно від 3 до 4 черг. Протягом усієї доби будуть обмежувати потужність і для промислових споживачів.

В "Укренерго" нагадують, що графіки не є остаточними і можуть змінюватися в залежності від ситуації. Також енергетики просять ощадливо споживати електроенергію, коли вона є.

Відео дня

Матеріал буде доповнюватися...

Ситуація в енергосистемі: останні новини

Як писав УНІАН, у ніч на 6 грудня Росія здійснила масовану атаку ракетами й дронами по енергетичній інфраструктурі у восьми областях України. Зокрема постраждали енергооб'єкти у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях. У шести регіонах почалися додаткові перебої зі світлом.

Міненерго наголосило, що 6 грудня по всій країні діятимуть оновлені графіки погодинних відключень електроенергії. Також промислові та бізнес-споживачі мають дотримуватися встановлених лімітів споживання.

