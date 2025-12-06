За його словами, будь-які чутливі процеси потребують нерозголошення.

Мирні перемовини щодо закінчення війни в Україні мають проходити в тіні.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирило Буданов у кулуарах другого військового молитовного сніданку, повідомляє РБК-Україна.

На прохання підтвердити інформацію про таємні переговори в Абу-Дабі він відповів, що будь-які чутливі процеси потребують нерозголошення.

Відео дня

"Усі перемовини мають бути в тіні, скажімо так. Інакше вони всі не будуть успішними. Не хочеться, щоб ми їх провалили, тож зачекайте", - зазначив Буданов.

Більше про мирні переговори

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати Америки та Україна досягли попередньої домовленості щодо проєкту "мирного плану". Секретар армії Деніел Дрісколл проводив потім переговори з російськими чиновниками в Абу-Дабі.

Водночас, 27 листопада роійський диктатор Володимир Путін заявив, що він готовий воювати "до останнього українця".

"Хто там нападає на Віткоффа? Це представники іншої точки зору, які хочуть разом з українським істеблішментом красти гроші, продовжувати бойові дії до останнього українця. Ну, я вже публічно виступаючи сказав - в принципі ми до цього готові", - заявив Путін.

Також він сказав, що переговори за участю Росії в Абу-Дабі - це "інформаційний шум". А проект, який з'явився після переговорів України та країн Європи у Женеві, назвав "смішним".

Вас також можуть зацікавити новини: