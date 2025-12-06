Знищено склад марлі та бинтів та склад з шинами.

Під час нічної атаки ворог завдав удару по бізнесу в Дніпрі, знищено склади з марлями, бинтами та шинами. Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Спалили склад марлі та бинтів та склад з шинами. Тому так і палає. Вони хочуть лишити нас взимку не тільки без світла, але і без ліків", - зазначив він.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій також поінформували, що на Дніпропетровщині триває ліквідація пожежі спричиненої ворожими атаками

Там підтвердили, що у Дніпрі внаслідок ракетної атаки сталася пожежа складських приміщень. До гасіння залучено авіацію ДСНС.

Тим часом місцевий Телеканал D1 повідомив, що зараз також палає склад шоколадної фабрики Millenium.

Масована атака по Україні 6 грудня

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 грудня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуванням дронів і ракет. Під удар потрапили енергетичні об'єкти у 8 областях України. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина. Були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області.

Головні цілі удару РФ по Україні - це знову енергетичні об'єкти. В даний час у багатьох регіонах тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі.

"Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це", - підкреслив президент Володимир Зеленський.

