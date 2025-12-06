Стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні Міськводоканалу та котельні.

Російські окупаційні війська завдали удару по одному з енергооб'єктів у Кривому Розі, внаслідок чого у частині котелень вийшло з ладу обладнання.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

"Через ракетне ураження одного з об'єктів енергетики сьогодні вночі стався різкий перепад напруги на лініях, що живлять великі насосні Міськводоканалу та котельні теплопостачальних організацій з відключенням та перезапуском цих об'єктів. Також сталися масштабні гідроудари", - зазначив він.

За словами Вілкула, на частині котелень вийшло з ладу обладнання.

"По Міськводоканалу це призвело до просідання тиску. Це могли відчути жителі верхніх поверхів. Міськводоканал на параметри вже вийшов. З теплопостачання найбільше постраждав Інгулецький район, погоріло обладнання. З 02:00 ночі працюють ремонтники", - зауважив голова Ради оборони міста.

Він додав, що запущено дві останні великі котельні за тимчасовою схемою.

"Але для людей на ПівдГЗК та Інгульці це фактично означає частково проведення пуско-налагоджувальних робіт у будинках - як при повному запуску на початку сезону", - поінформував Вілкул.

Удари по Кривому Рогу

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня росіяни вдарили балістикою по адміністративній будівлі у Кривому Розі. Було травмовано 4 людей, серед них - дитина.

У ніч на 6 грудня окупанти завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури із застосуванням ударних БпЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.

За попередніми даними, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей. Зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

