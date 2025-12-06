Росія запускає виробництво літаків Ил-100 і Ил-276, але є нюанс, - Defense Express

Обидва проєкти все ще або на папері, або у мріях росіян навіть через два десятки років праці розробників.

Росіяни оголосили про плани виробляти нові транспортні літаки Ил-100 "Слон" та Ил-276 на ульяновському заводі "Авиастар". Та попри гучні заяви, обидва проєкти не здійснили навіть першого польоту — один існує лише у вигляді попередніх нарисів, а інший не готовий "у металі" навіть через понад 20 років після старту розробки, пише Defense Express.

Про нові плани повідомив голова Ульянівської області РФ, зазначивши, що підприємству потрібне масштабне технічне переоснащення. Йдеться про будівництво нових виробничих майданчиків та збільшення штату з 12 до 20 тисяч працівників.

Наразі "Авиастар" зосереджений на виробництві літаків Ил-76МД-90А та паливозаправників Ил-78М-90А, однак підприємство вже неодноразово зривало річні плани постачань. Попри це, завод залишається одним із ключових у російському авіапромі, що й робить його головним кандидатом для нових проєктів.

Іл-100 "Слон" задуманий як заміна Ан-124 "Руслан", який раніше випускав цей завод. Та наразі проєкт перебуває лише на стадії ранніх ескізів — говорити про реальне виробництво можна хіба в межах пропаганди.

Ще показовіша історія з Ил-276. Його розробка почалася у 2001 році у співпраці з Індією, але вже у 2015 році Делі вийшло з проєкту. Перший політ планували на 2023-й, а початок експлуатації — на 2026 рік, однак літак досі не добудований, і невідомо, чи взагалі існує в готовій формі.

Фактично Росія вкотре оголошує про наміри запускати у виробництво літаки, яких поки не існує. Водночас розширення "Авиастара" може свідчити про підготовку до збільшення випуску вже наявних моделей — питання лише в тому, чи не доведеться у воєнних умовах перенаправити ресурси на інші галузі.

Російська авіація - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Повітряно-космічні сили РФ отримали декілька партій нових винищувачів і фронтових бомбардувальників. Так, нещодавно армії РФ передали нові літаки Су-34.

Згодом стало відомо, що російська ОАК в рамках дослідно-конструкторських робіт виготовила другий дослідний зразок навчально-бойового літака Як-130М.

Очікується "‎Ростех"‎ цього року "‎поб'є рекорд"‎ з випуску нових крилатих машин, виготовивши у півтора рази більше літаків, ніж у 2024 році.

