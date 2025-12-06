Пентагон був готовий поставити Україні ракети великої дальності Tomahawk. Проте їхня передача так і не відбулася через рішення президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.
Таку заяву зробив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор, розповідає ntv. За його словами, планування поставки ракет вже було завершено.
"Я скажу вам наступне: Пентагон, наше міністерство оборони, було готове до рішення президента про постачання ракет "Томагавк" в Україну. Вони були готові", – сказав Тейлор.
Американський лідер Дональд Трамп зрештою не схвалив поставку цих ракет Україні, Однак, на думку колишнього посла, ця опція залишається відкритою.
"Я думаю, це було б важливо – не вирішально, але важливим елементом для тиску на Путіна", – констатував дипломат.
Поставки ракет "Томагавк" Україні
Питання передачі далекобійних ракет "Томагавк" Україні обговорювалося доволі довго. 17 жовтня президент України Володимир Зеленський вирушив до Вашингтона з надією на позитивне рішення. Однак Трамп відмовився давати на це згоду.
Bloomberg повідомляло, що від передачі ракет американський лідер відмовився після розмови з російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначалося, що правитель РФ попередив Трампа, що такий крок "призведе до ескалації війни та погіршення відносин між США і Росією".
WSJ писало, що після відмови Трампа його спецпосланець Стів Віткофф пропонував Україні альтернативу – попросити у Трампа десятирічне звільнення від мит.