Президент зауважив, що росіяни опустилися вже на скільки низько, що атакують ракетами мирні міста у День святого Миколая.

Головні цілі нічного комбінованого удару РФ по Україні - це знову енергетичні об'єкти.

Про це сказав президент Володимир Зеленський. "Мета росіян – зробити боляче мільйонам українців, і впали вже настільки низько, що запускають ракети по мирних містах у День святого Миколая", - прокоментував глава держави.

Він зауважив, що саме тому потрібен додатковий тиск на РФ. "Санкції мають працювати, і так само наша ППО має працювати, а отже, потрібно зберігати підтримку захисників життя", - сказав президент.

Крім того, він деталізував, що в даний час у багатьох регіонах тривають відновлювальні роботи після ночі російських ударів по цивільній інфраструктурі.

"Є, на жаль, руйнування. Від удару дронами у Фастові згоріла головна будівля вокзалу. Беззмістовний з військової точки зору удар, і росіяни не могли не розуміти це", - підкреслив Зеленський.

Він додав, що були також удари по підприємствах і житлових будинках Київської області. Постраждали Дніпровщина, Чернігівщина, Запоріжжя, Одещина, Львівщина, Волинь, Миколаївщина.

"Понад 650 дронів та 51 ракета, в тому числі аеробалістичні та балістичні. Є поранені в регіонах. Всім допомагають", - підсумував він.

Нічний удар РФ по Україні

В ніч на 6 грудня росіяни завдали масованого удару по Україні із застосуанням дронів і ракет. Під удар потрапили енергетичні об'єкти у 8 областях України. А також вузлова залізнична станція у Фастові.

За даними Повітряних сил, протиповітряною обороною збито/подавлено 615 повітряних цілей, зафіксовано влучання ракет та 60 ударних БпЛА на 29 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

