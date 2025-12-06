Перед цим глава держави проведе розмову з українською делегацією, яка зараз перебуває у США.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 грудня, планує відвідати Лондон. Про це він заявив у кулуарах другого військового молитовного сніданку, повідомляє "РБК-Україна".

"В Лондон поїду, напевно. Я думаю, що, скоріше за все, зустріч може бути в понеділок", - заявив він.

За словами Зеленського, перед цим він планує розмову з українською делегацією щодо мирного плану, яка зараз перебуває у Сполучених Штатах.

"Я ще чекаю, коли поговорю зі Сполученими Штатами, з нашою командою, яка там, у Сполучених Штатах. І якщо все активно, будемо в Лондоні", - зазначив він.

Глава держави додав, що секретар РНБО Рустем Умєров доповість йому щодо переговорів з американцями телефоном.

Мирні переговори у США - що відомо

Як повідомляв УНІАН, за даними агентства Reuters, переговори між США та Україною досягли прогресу та будуть продовжуватися. Зокрема спецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф провів плідні зустрічі з Умєровим у Маямі впродовж останніх двох днів.

Зокрема, зазначається у спільній заяві Держдепартаменту США та українського перемовника, що на зустрічі у пʼятницю Умєров наголосив, що пріоритетом України є досягнення угоди, яка захищає її незалежність та суверенітет, гарантує безпеку українців та забезпечує стабільну основу для процвітаючого демократичного майбутнього.

Крім того, учасники обговорили результати зустрічі Віткоффа та Кушнера з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві цього тижня, а також кроки, які допомогли б закінчити війну.

