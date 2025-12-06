Москва нарощує присутність у Балтійському морі, шведський флот готується до нових загроз.

Шведський флот стикається з російськими підводними човнами в Балтійському морі майже щотижня, заявив начальник операцій капітан Марко Петкович. За його словами, Москва "постійно посилює" свою присутність у регіоні, а кількість спостережень зросла за останні роки, пише The Guardian.

Петкович попередив, що у разі припинення вогню або перемир’я у війні в Україні кількість таких випадків, ймовірно, зросте. Росія нарощує виробництво підводних човнів класу "Кіло" у Санкт-Петербурзі та Калінінградському анклаві, а також проводить постійну модернізацію своїх кораблів.

Балтійське море стикається зі зростаючими загрозами: підозрюваними гібридними атаками з дронів, можливим саботажем підводної інфраструктури та діяльністю "тіньового флоту" російських нафтових танкерів, які можуть використовуватися для військових цілей.

Щоб протистояти загрозі, Швеція нещодавно провела масштабні навчання НАТО з протичовнової боротьби "Playbook Merlin 25" за участю дев’яти країн, включно з Німеччиною, Францією та США. Петкович зазначив, що підводний рельєф Балтики ускладнює виявлення підводних човнів, тому посилена пильність альянсу особливо важлива.

За його словами, з початку операції НАТО "Балтійський вартовий" у січні серйозних інцидентів із кабелями або підводною інфраструктурою не зафіксовано, що свідчить про ефективність спільних заходів безпеки в регіоні.

Місія НАТО в Балтійському морі

Як повідомляв УНІАН, НАТО повідомило про розширення своєї місії в Балтійському морі у відповідь на вторгнення безпілотників у Данії та інші диверсійні події.

Північноатлантичний альянс оголосив про намір "посилити увагу і контроль" з використанням нових багатофункціональних засобів у регіоні Балтійського моря, включно з платформами для розвідки, спостереження і рекогносцировки, а також щонайменше одним зенітним фрегатом.

