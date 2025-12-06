Для повноцінного користування операційною системою потрібно збільшити пам'ять до 16 ГБ і більше.

Днями для Windows 11 вийшов свіжий апдейт KB5070311. В описі до нього Microsoft вказала оновлені рекомендації щодо об'єму оперативної пам'яті, необхідного для комфортної роботи системи не тільки в браузері, а й за більш ресурсоємних завдань.

Компанія чітко вказує, що системи з об'ємом ОЗП від 4 до 8 ГБ підходять тільки для базових завдань – браузер, документи, пошта. Своєю чергою, запуск сучасних ігор, оброблення фото і відео за такого об'єму пам'яті "можуть спричинити труднощі".

Користувачі розцінили це як офіційне визнання Microsoft, що 8 ГБ більше не відповідають потребам Windows 11, і новим рекомендованим мінімумом мають стати 16 ГБ оперативної пам'яті.

Відео дня

Примітно, що таке оновлення з'явилося зараз, коли в усьому світі різко подорожчала оперативна пам'ять. Попит на "оперативку" з боку ШІ-компаній відібрав усі виробничі потужності, а Samsung і SK Hynix, які контролюють 70% ринку RAM, очікують, що попит на пам'ять зберігатиметься до 2028 року.

Незважаючи на завершення офіційної підтримки Windows 10 у жовтні, "десятка" продовжує залишатися популярною серед користувачів ПК. У звіті Dell йдеться про те, що приблизно 500 млн ПК все ще не оновилися до Windows 11, хоча "залізо" це дозволяє. Ще ~500 млн комп'ютерів не можуть встановити нову ОС через високі вимоги.

Microsoft раніше підтвердила, що поки що у компанії немає планів на Windows 12. Цієї осені замість нової "операційки" вийшло масштабне оновлення 25H2 для Windows 11, а навесні-влітку 2026-го очікується збірка 26H2.

Вас також можуть зацікавити новини: