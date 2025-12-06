Поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для комфорту об’єкти.

Рух поїздів через залізничну станцію у місті Фастів, по якій сьогодні вночі російські окупанти завдали масованого удару, відновлено.

Про це повідомила "Укрзалізниця". "Усі роботи вдалося швидко виконати завдяки злагодженій роботі залізничників - колійників, енергетиків, зв’язківців та всіх інших залучених служб", - деталізував перевізник.

У повідомленні додається, що в даний час навколо вокзалу та в депо залізничники наводять лад.

"Рух поїздів буде максимально наближений до звичного графіка, всі оновлення ми опублікуємо", - підкреслили в "Укрзалізниці".

Перевізник повідомив пасажирам, що поруч із вокзалом у тимчасовому форматі будуть розгорнуті всі необхідні для комфорту об’єкти: місця очікування, туалети, дитячі зони, каси.

Удар по залізниці у Фастові

Сьогодні вночі росіяни били по Україні ракетами і дронами. Один з ударів прийшовся по залізничній станції у Фастові.

Внаслідок удару зруйновано будівлю вокзалу та моторно-вагонного депо. Зранку "Укразалізниця" оголошувала про зміни в графіку руху поїздів і публікувала їхній перелік.

