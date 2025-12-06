'Змушені поступатися покупцям': в Україні дешевшають помідори, і це не межа

Більшість гуртових компаній не відкидають подальшого зниження цін.

Гуртові ціни на тепличні помідори на поточному тижні знизилися до 65-75 грн/кг, що в середньому на 13% дешевше, ніж наприкінці минулого тижня. І падіння цін може тривати і надалі, повідомляє EastFruit з посиланням на інформацію від українських трейдерів

Видання зазначає, що причинами зниження цін виробники називають падіння попиту на томати, а також збільшення постачання імпортних помідорів на внутрішній ринок, якість яких не завжди задовольняла покупців. Зазначається, що падінню попиту на помідори посприяло зростання цін на них минулого тижня.

"На цьому тижні значно збільшились постачання імпортних помідорів на український ринок, що призвело до помітного зростання пропозиції продукції на ринку. Як результат, до кінця поточного тижня оптові ціни на помідори знизилися", - додають аналітики, зазначаючи, що українських помідорів на ринку поменшало, оскільки більшість комбінатів вже завершили сезон реалізації продукції.

Аналітики констатують, що закордонні імпортні томати наразі, в середньому на 10% дешевше ніж за аналогічний період минулого року.

На сьогоднішній день імпортні томати в Україні вже надходять у продаж, в середньому на 10% дешевше, ніж за аналогічний період минулого року. І на цьому цінопад може і не зупинитися, оскільки на складах у трейдерів залишилося чимало помідорів.

"Більшість представників гуртових компаній не відкидають подальшого цінового зниження. За словами трейдерів, за збереження поточних темпів збуту вони будуть змушені й надалі поступатися покупцям, щоб не допустити накопичення нереалізованої продукції на складах", - зазначає видання.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада гуртові ціни на помідори становили 70-80 грн/кг, що на 13% дешевше ніж тижнем раніше.

Експерт Тарас Баштанник вважає, що такі овочі, як картопля, морква, буряк, цибуля та капуста, ціни на які зараз порівняно невисокі, не будуть дорожчати принаймні до кінця року через те, що виробникам бракує площ для їхнього зберігання.

