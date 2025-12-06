Nissan NX8 буде доступний із двома конфігураціями силової установки.

Компанія Nissan розширює свою лінійку електромобілів у Китаї, представивши кросовер NX8. Крім повністю електричної модифікації буде доступна і версія PHEV (плагін-гібрид). Про це повідомляє CarNewsChina.

Зазначається, що кросовер NX8 буде випускатися спільним підприємством Dongfeng Nissan. Воно було засноване у 2003 році.

Габарити Nissan NX8:

довжина - 4870 мм;

ширина - 1920 мм;

висота - 1680 мм;

колісна база - 2917 мм.

Дизайн кросовера виконаний у новому фірмовому стилі V-motion. Спереду розташована 2,4-метрова світлова смуга і Г-подібні фари.

Також новинка отримала приховані дверні ручки, а ззаду встановлена OLED-панель задніх ліхтарів, що складається з 2064 елементів. На вибір запропонують 19-дюймові або 20-дюймові колісні диски.

Nissan NX8 буде доступний із двома конфігураціями силової установки. Повністю електрична версія отримала один електромотор потужністю 215 кВт (292 к.с.) або 250 кВт (340 к.с.).

Крім того, покупці зможуть обрати гібридну версію моделі, яка поєднує в собі 1,5-літровий турбований двигун потужністю 109 кВт (148 к.с.) та електромотор потужністю 195 кВт (265 к.с.).

Електрична та гібридна версії кросовера версії отримають літій-залізо-фосфатну акумуляторну батарею Yundun нового покоління, розроблену та виготовлену Nissan відповідно до світових стандартів. Вона здатна працювати в діапазоні температур від -30 °C до 60 °C. Новинка заснована на високовольтній платформі на 800 В і отримала технологію надшвидкої зарядки CATL 5C.

Споряджена маса Nissan NX8 становить від від 2196 до 2245 кг залежно від конфігурації. Максимальна швидкість обмежена на позначці 180 км/год. Вартість кросовера не розкривається.

