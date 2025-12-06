Зокрема, серед тих, хто звільнився, є керівник відділу дизайну та голова ШІ-підрозділу

За даними The Wall Street Journal, за останні місяці десятки інженерів і дизайнерів Apple, які працювали над ключовими продуктами компанії – від аудіосистем і розумних годинників до робототехніки – перейшли в конкуруючі компанії OpenAI і Meta.

Журнал зазначає, що серед тих, хто звільнився, є щонайменше чотири провідні менеджери. Раніше цього тижня глава Meta Марк Цукерберг найняв Алана Дая, колишнього керівника відділу дизайну Apple.

У липні Цукерберг переманив Руомінга Панга, главу ШІ-підрозділу Apple, запропонувавши йому зарплату в декілька "десятків мільйонів доларів" на рік. Ця подія сильно "підірвала моральний дух" всередині компанії, а деякі співробітники рангом нижче пішли за керівником.

Відео дня

За словами джерел, незважаючи на відтік кадрів, серйозної загрози для Apple зараз немає. Користувачі все ще сильно залежать від продукції iPhone, а революційного ШІ-продукту, який міг би підірвати позиції Айфона, на ринку поки що не існує.

Проте відсутність чіткої і довгострокової стратегії Apple у сфері штучного інтелекту грає на руку конкурентам. Тіму Куку, який залишився поки що на чолі, і оновленій управлінській команді доведеться пройти через серйозний виклик: підготувати компанію до стрімкого настання епохи ШІ та прийдешньої появи принципово нових пристроїв на ринку.

Раніше Apple підбила підсумки 2025 року, обравши найкращі ігри та застосунки для своїх пристроїв: від iPhone і iPad до Mac з Apple Watch. До добірки увійшли 17 найменувань.

У 2026 році Apple готує випуск iPhone Fold, у якому на згині взагалі не буде видимої смуги. Але й коштуватиме він, якщо вірити джерелам, 2400 доларів (близько 100 000 грн), тобто вдвічі дорожче за iPhone 17 Pro Max.

Вас також можуть зацікавити новини: