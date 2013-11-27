Cпалили автомобіль одного з організаторів Євромайдану

У Солом'янському районі Києва минулої ночі спалили автомобіль одного з організаторів Євромайдану і координатора громадського руху "Спільна справа" Олександра Данилюка.

Як повідомляє "Радіо Свобода", машина була припаркована біля будинку, в якому мешкає Данилюк.

За словами власниками транспортного засобу, машина повністю знищена. Хто спалив авто, організатор Євромайдану не знає.

"Сьогодні вночі кинули пляшку з напалмом мені в автомобіль. Ви можете навіть вбити нас, але ви не зупините ідею, час якої настав", - написав Данилюк на своїй сторінці у Facebook.

Знищення свого автомобіля він пов'язує з координацією Євроамйдану і вимогами, які були озвучені на ньому.

ТСН