Cпалили автомобіль одного з організаторів Євромайдану
12:04, 27 листопада 2013Кримінал
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Кинули пляшку з напалмом
У Солом'янському районі Києва минулої ночі спалили автомобіль одного з організаторів Євромайдану і координатора громадського руху "Спільна справа" Олександра Данилюка.
Як повідомляє "Радіо Свобода", машина була припаркована біля будинку, в якому мешкає Данилюк.
За словами власниками транспортного засобу, машина повністю знищена. Хто спалив авто, організатор Євромайдану не знає.
"Сьогодні вночі кинули пляшку з напалмом мені в автомобіль. Ви можете навіть вбити нас, але ви не зупините ідею, час якої настав", - написав Данилюк на своїй сторінці у Facebook.
Знищення свого автомобіля він пов'язує з координацією Євроамйдану і вимогами, які були озвучені на ньому.
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