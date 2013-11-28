Не потрібно провокувати правоохоронців, – Ратушняк

Поблизу будівлі МВС група народних депутатів зустрілася із заступником міністра внутрішніх справ України Віктором Ратушняком, аби висловити своє обурення з приводу арешту двох активістів.

Нагадаємо, 27 листопада Печерський суд столиці прийняв рішення про арешт активістів-правопорушників, чию активну участь у подіях біля Кабінету міністрів України, зокрема – у вчиненні хуліганства, підтверджують численні фото- та відеоматеріали.

Віктор Ратушняк заявив, що міліція жодним чином не заважає вільному волевиявленню громадян, проте провокувати правоохоронців не потрібно.

«Міліція буде реагувати так, як цього вимагає законодавство, та притягувати правопорушників до відповідальності», – наголосив заступник міністра внутрішніх справ, повідомляє УЗГ МВС.