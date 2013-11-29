Робота з журналістами надзвичайно важлива – міліція

Роль інформаційних Інтернет-видань з кожним днем зростає все більше. Тому вони так само, як і телебачення, радіо і газети, все більше будуть формувати думку про роботу міліції в цілому. Про це розповів начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков під час тренінгу в межах спільного проекту МВС і Координатора проектів ОБСЄ в Україні під назвою «Подальше сприяння вдосконаленню практики взаємодії між правоохоронними органами України та працівниками ЗМІ».

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Відтак важливо навчитися професійно працювати з журналістами, а також об'єктивно і неупереджено розповідати про будні своїх підлеглих», - додав Бурлаков.

«Активна участь керівного складу МВС у подібних заходах - надзвичайно унікальна річ. Адже раніше керівники середньої ланки у роботі з журналістами цілком покладалися на своїх прес-секретарів. Сьогодні ж вони зможуть самі оцінити ступінь відповідальності за цю ділянку роботи і зрозуміють, наскільки ця робота важлива в сучасному суспільстві», - зазначила експерт проекту, досвідчений журналіст, магістр з політичної комунікації Людмила Гуменюк.

Вона, а також адвокат, яка успішно виграла не одну справу в Європейському суді з прав людини, медіа-юрист Людмила Панкратова ознайомили правоохоронців із правовими основами взаємин міліціонерів і представників ЗМІ в Україні, рекомендаціями Комітету міністрів Ради Європи, принципами надання інформації через ЗМІ щодо кримінального судочинства, а також з методикою висвітлення журналістами роботи правоохоронного відомства в цілому.

Правоохоронцям була також надана унікальна можливість самим на камеру розповісти про свою повсякденну роботу і дати невеликі коментарі щодо перебігу розкриття того чи іншого резонансного злочину їхніми підлеглими, що цікавить громадськість.

«Наголошую, насамперед, на багатовекторності нинішнього заходу, але в моїй подальшій роботі стануть в нагоді, в першу чергу, отримані знання про юридичні аспекти взаємодії міліції з представниками ЗМІ. Знадобляться також практичні поради, як вести себе перед камерою, даючи ті чи інші коментарі щодо роботи моїх підлеглих», - зазначив начальник Коростишівського райвідділу міліції УМВС України в Житомирській області Володимир Яремчук і підкреслив, що робити це вельми непросто.



Фото: МВС України

Раніше УЗГ МВС України повідомляв, подібні акції з правоохоронцями пройшли по всій Україні, і у них взяли участь понад 250 керівників районних відділів внутрішніх справ.