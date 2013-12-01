Столична міліція відкрила 12 проваджень за фактами правопорушень під час акцій протесту в Києві протягом 21-30 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на колегії МВС щодо подій на Майдані Незалежності в ніч на 30 листопада повідомив начальник Головного управління МВС України в місті Києві Валерій Коряк.

За його словами, три кримінальних провадження стосуються хуліганських дій, два - порушення громадського порядку та вчинення насильницьких дій по відношенню до працівників правоохоронних органів, та по одному - за спробу захоплення громадських і державних споруд. “За всіма кримінальними провадженнями проводиться розслідування”, - сказав Коряк.