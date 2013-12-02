П’ятеро травмованих міліціонерів – у тяжкому стані, – МВС

Кількість госпіталізованих правоохоронців наразі склала 75 осіб. Всього на даний момент по медичну допомогу вже звернулося майже 140 працівників органів внутрішніх справ. Із них п’ять людей перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Нагадаємо, що в переважної більшості з них лікарі діагностували ушкодження кінцівок різного ступеню тяжкості (забиття, вивихи, переломи). Крім того, у частини правоохоронців діагностовано травму голови, у тому числі – закриту черепно-мозкову травму. Кілька працівників органів внутрішніх справ дістали отруєння невідомою газоподібною речовиною.

Правоохоронці отримали тілесні ушкодження, охороняючи правопорядок під час масових заходів у центрі Києва.