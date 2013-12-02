П’ятеро травмованих міліціонерів – у тяжкому стані, – МВС
Госпіталізовано 75 правоохоронців
Кількість госпіталізованих правоохоронців наразі склала 75 осіб. Всього на даний момент по медичну допомогу вже звернулося майже 140 працівників органів внутрішніх справ. Із них п’ять людей перебуває у тяжкому стані.
Про це повідомили УНІАН в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
Нагадаємо, що в переважної більшості з них лікарі діагностували ушкодження кінцівок різного ступеню тяжкості (забиття, вивихи, переломи). Крім того, у частини правоохоронців діагностовано травму голови, у тому числі – закриту черепно-мозкову травму. Кілька працівників органів внутрішніх справ дістали отруєння невідомою газоподібною речовиною.
Правоохоронці отримали тілесні ушкодження, охороняючи правопорядок під час масових заходів у центрі Києва.