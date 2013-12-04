Затримали осіб, які побили голову Хустської РДА

Закарпатські правоохоронці затримали осіб, які напали та побили голову Хустської райдержадміністрації Василя Якубця. Про це УНІАН повідомили в секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Закарпатській області.

Нагадаємо, що в ніч з 20 на 21 квітня цього року невідомі зловмисники в масках, озброєні битами, напали вночі у селі Іза Хустського району біля будинку за місцем проживання на Василя Якубця - депутата районної ради, помічника-консультанта голови Закарпатської ОДА, котрого невдовзі після цього Указом Президента України було призначено головою Хустської РДА.

Бандити завдали потерпілому численних ударів битами, після чого втекли з місця пригоди. Потерпілого госпіталізували до лікарні. Весь цей час нападників розшукувала міліція. Тільки зараз цей резонансний злочин вдалось розкрити.

Під час оперативно-розшукових заходів працівники сектору карного розшуку Хустського міськвідділу міліції та обласного управління карного розшуку за вчинення даного кримінального правопорушення затримали двох непрацюючих мешканців міста Хуст віком 30 та 28 років. Відносно даних осіб обрано запобіжний захід - тримання під вартою і поміщено в слідчий ізолятор.

Розслідування цього резонансного злочину триває.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ст.115 та 115 ч.1 (замах на вбивство) ККУ, за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.