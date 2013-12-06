Єфремов відкидає можливість нового силового розгону Євромайдану

Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов відкидає можливість нового силового розгону мітингу на Майдані Незалежності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу, відповідаючи на запитання з приводу того, що до Києва щодня прибуває все більше представників силових структур і чи не означає це можливість силового розгону мітингувальників.

На це питання Єфремов відповів: “Ні”. “На сьогоднішній день позиція влади однозначна, що жодних силових дій, жодного застосування сили не має бути”, - сказав Єфремов.

Стосовно прибуття чи зміни силових підрозділів він зауважив, що “будь-які силові підрозділи діють адекватно в ситуації, яка складається в Києві”.

“Є професійні підходи до цих питань в залежності від кількості людей, які присутні на мітингу. Є відповідні розрахунки, яка кількість силових структур (потрібна — УНІАН) для того, щоб забезпечити порядок в місті”, - сказав лідер фракції ПР.

Водночас він висловив переконання, що єдину небезпеку становлять “екстремістські сили, які в цій ситуації можуть вкидати різноманітні провокативні дії, в тому числі провокувати ситуацію запальними сумішами”.

Таким чином, вважає Єфремов, головне завдання силових структур - захистити мирних людей від таких екстремістських сил на мирних маніфестаціях.

Крім того, Єфремов заявив, що ті люди, які закликають до штурму урядових будівель, - провокатори. “Це може погано закінчитися, тому що ви чудово розумієте, що силові структури зобов`язані в силу своїх законних обов`язків захищати державні установи”, - наголосив лідер фракції ПР.