ДАІ: У наступні три доби погіршення погодних умов

Найближчими днями в Україні очікується сніг, мокрий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця. Про це повідомили в прес-службі департаменту ДАІ МВС України.

Так, вночі 6 грудня у західних та північних областях, вдень по всій території країни невеликий мокрий сніг, на півдні з дощем; у західних, а в день і в східних,Чернігівській, Сумській та Полтавській областях помірний мокрий сніг.

7-8 грудня часом сніг (вдень 8 грудня невеликий), хуртовина. В Криму мокрий сніг (7 грудня з дощем), місцями сильні опади, ожеледь, налипання мокрого снігу, в горах хуртовини.

Державтоінспекція України звертається до водіїв із закликом бути максимально уважними та обережними, неухильно дотримуватися Правил дорожнього руху.

За різкого погіршення погодних умов, по можливості, утримайтеся від поїздок на далекі відстані. Не нехтуйте власною безпекою та безпекою пасажирів, уважно стежте за прогнозами синоптиків та дотримуйтесь порад Державтоінспекції. Якщо під час руху ви побачили, що хтось потрапив у скрутне становище через негоду, викличте на допомогу ДАІ або аварійні служби.