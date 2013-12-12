Міліція проводить ротацію

Додаткові сили міліції прибувають у столицю для ротації.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, у засобах масової інформації з’явилися повідомлення, що МВС стягує додаткові сили до Києва. У Департаменті громадської безпеки правоохоронного відомства цю інформацію підтвердили, проте, заспокоїли громадян, що проводиться ротація.

- Хочу заспокоїти громадян і представників ЗМІ, що це є ротація, тобто заміна особового складу, який раніше прибув для надання допомоги київському гарнізону міліції у забезпеченні громадського порядку, - зазначив начальник Управління масових та спортивних заходів Департаменту громадської безпеки МВС України Олег Матвєйцов.

За словами представника відомства, такі заходи міліція проводить у зв’язку із заявами опозиційних лідерів про те, що Євромайдан триватиме до 17 грудня.