Міліція з’ясовує, хто обікрав склад КМДА

Група невідомих осіб зірвала замок на дверях складського приміщення та винесла речі, що там зберігалися. Серед винесеного – посуд та кухонна техніка. Сума збитків встановлюється. Дії невідомих попередньо можуть бути кваліфіковані як крадіжка.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

16 грудня 2013 року близько 12:20 до чергової частини Шевченківського райуправління внутрішніх справ столиці спецлінією «102» надійшло повідомлення від представниці КМДА, відповідальної за надання послуг громадського харчування та торгівлі.

Вона повідомила, що пікетувальники зірвали двері в склад КМДА та винесли звідти речі. Серед винесеного – столові прибори (тарілки, чашки, бокали, виделки, ложки тощо) та кухонна техніка (мікрохвильові печі, фритюрниці, електрочайники тощо).

Працівниця КМДА пішла до приміщення їдальні і побачила, що там перебувають близько 20 громадян у масках. Біля них знаходилося майно, винесене зі складу. Жінка звернулася до мітингувальників із проханням повернути речі.

Один з невідомих, який представився заступником коменданта КМДА, повідомив, що всі ці речі вже перебувають на їхньому балансі, тобто належать їм. Після цього невідомі вигнали жінку з приміщення їдальні.

До приїзду працівників міліції вхідні двері до приміщення їдальні були зачинені та забарикадовані зсередини. Наразі міліція з’ясовує точний перелік речей та суму матеріальних збитків. Розслідування проводять працівники Шевченківського райуправління внутрішніх справ.

Дії зловмисників, які винесли майно зі складу, попередньо можуть бути кваліфіковані за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене цією статтею, – до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.