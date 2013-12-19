Визначили переможців конкурсу «Служимо, щоб захищати»

У липні цього року Вінницьким обласним управлінням міліції був започаткований щорічний творчий конкурс на краще висвітлення діяльності міліції Вінниччини в засобах масової інформації «Служимо, щоб захищати».

Як повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, конкурс журналістських матеріалів на правоохоронну тематику мав на меті визначити найкращі матеріали з висвітлення діяльності міліції Вінниччини, покращення обізнаності людей про роботу міліції, правову освіту громадян, формування у них поваги до закону.

Знімальна група Вінницького державного телебачення «ВОДТРК-Вінтера» Валерій Кузнєцов та Андрій Кравченко отримала нагороду у номінації «На сторожі безпеки людей».

У номінації «З місця події» - переможцями стали журналіст газети «РІА» Наталя Гончарук та редактор газети «Місто» Ірина Жук.

Серед тих, хто взяв участь у номінації «Обличчя професії», перемогу здобув журналіст газети «Вінницькі реалії» Ігор Заіковатий.

Усі переможці отримали. Під час урочистостей з нагоди професійного свята – Дня міліції, переможці отримали дипломи та грошові винагороди від генерала Віктора Русина.