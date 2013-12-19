У парламенті заплановано виступ Пшонки – Рибак

Голова Верховної Ради України Володимир Рибак повідомив, що завтра о 10.00 у парламенті має виступити генеральний прокурор Віктор Пшонка з інформацією про розслідування справи щодо побиття учасників Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, також Рибак зазначив, що завтра ВР має ухвалити рішення щодо призначення місцевих виборів.

Народний депутат Олексій Кайда (фракція “Свобода”) наполягав на тому, щоб завтра уряд проінформував парламент про угоди, підписані в Москві 17 грудня.

Рибак наголосив, що такі питання треба порушувати на Погоджувальній раді в понеділок, коли лідери фракцій визначаються з темою Години запитань до уряду.