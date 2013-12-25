ДАІ напередодні канікул нагадує про безпеку дітей

Напередодні зимових канікул у школах інспектори ДАІ проводять з юними пішоходами уроки й лекції з безпеки дорожнього руху. Навчаючи дітей правилам поведінки на вулицях та дорогах, Державтоінспекція водночас нагадує: безпека дітей – завдання дорослих.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Шановні батьки, не полінуйтеся повторити з дітьми основні правила переходу доріг, нагадати про небезпеку, яка чатує на них під час ігор біля проїзної частини. Не забувайте про короткий світловий день – подбайте, щоб на одежі малюка була присутня яскрава деталь, або зафіксуйте на одежі світлоповертаючий елемент. І пам’ятайте, найкраще навчання правилам безпечної поведінки на дорозі – це ваш власний приклад виконання вимог Правил дорожнього руху», – наголошують в ДАІ.

Окрім цього, ДАІшники наголошують, що водіям транспортних засобів також необхідно підвищити увагу до маленьких пішоходів, адже поведінка дитини на дорозі, часто є непередбачуваною. Особливо водіям потрібно бути уважними та обережними при проїзді перехресть, пішохідних переходів, зупинок громадського транспорту, місць відпочинку тощо.

Канікули у школах розпочнуться з наступного тижня.