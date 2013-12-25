МВС розшукує підозрюваного у побитті Чорновол. Фото

За підозрою у вчиненні нападу на Тетяну Чорновол міліцією розшукується мешканець Києва Котенко Сергій Олександрович, 1984 року народження.

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Міліція просить усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо місць можливого його перебування та шляхів пересування повідомити правоохоронні органи за телефонами: 271-63-64, 256-10-02, 0800-50-02-02.

Нагадаємо, що сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко повідомив, що вже встановлено трьох осіб, причетних до нападу на громадську активістку. Двоє з них, за словами міністра, уже затримали.