Чоловік ледь не вбив товариша через 100 грн

У Закарпатській області затримали чоловіка, який через борг в 100 гривень ледь не вбив товариша. Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

Мешканець Рахівського району, разом із потерпілим влітку підробляли на пилорамі в сусідньому Тячівському районі. Один заборгував іншому 100 гривень, які вже тривалий час не віддавав. Віддавати гроші боржник бажання не мав, тож розмова між колегами по роботі переросла в сварку, а далі в бійку. В якусь мить нерви в чоловіка не витримали, він схопив дерев′яну палицю та щосили вдарив нею потерпілого по голові…

Як опісля засвідчила судмедекспертиза, цей удар спричинив людині тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, забою головного мозку, перелому скроневої кістки з переходом на основу черепа. Всі ці ушкодження становили реальну небезпеку для життя потерпілого в момент їх заподіяння.

Дана подія внесена в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Як повідомляє начальник Тячівського РВ УМВС Павло Басараба, досудовим розслідуванням зібрано достатньо доказів для пред’явлення зловмиснику підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України (нанесення тяжких тілесних ушкоджень).

За скоєне йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.