Затримані у справі Чорновол проблем зі здоров‘ям не мають

У всіх 5 осіб, яким повідомили про підозру у справі про напад на журналістку Тетяну Чорновол, проблем зі станом здоров’я, які могли б вплинути на їхнє перебування в місцях позбавлення волі, не виявлено.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Особи, яким повідомили про підозру у справі про напад на Тетяну Чорновол, після обрання їм судом міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, пройшли обов’язковий медичний огляд», - зазначили в МВС.

«Проблем зі станом здоров’я, які могли б вплинути на їхнє перебування в місцях позбавлення волі, не виявлено, скарг від арештованих не надходило», - наголосили в міністерстві.

Також у повідомленні уточнюється, що «потерпіла по справі (Чорновол) продовжує перебувати в лікарні, яка охороняється».

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня суд обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою чотирьом підозрюваним у справі про побиття Чорновол.

Печерський рай суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді арешту і для п’ятого фігуранта справи. Його затримали 27 грудня. Ним виявився 34-річний житель міста Дніпродзержинська, який працював в охоронній структурі. За його словами, він приїхав до Києва купувати автомобіль «Порш Кайен».