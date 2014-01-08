В Україні є вакантними 610 посад голів та заступників голів судів

Станом на 1 січня 2014 року в судах України були вакантними 187 посад голів судів та 423 посади заступників голів судів.

Про це повідомив голова Вищої ради юстиції Олександр Лаврінович, поінформували УНІАН у прес-службі ВРЮ.

Фактично, зазначив він, із 1 тис. 676 адміністративних посад (голів та заступників голів) в судах України вакантними залишалися 610 посад. Таким чином, призначення або перепризначення керівників мають відбутися у значній кількості судів усіх спеціалізацій та інстанцій, в усіх регіонах України.

Голова ВРЮ нагадав, що призначення голів та заступників голів судів здійснює Вища рада юстиції за поданням відповідних рад суддів.

Протягом 2013 року Вища рада юстиції призначила на адміністративні посади 386 суддів. Станом на 1 січня 2014 року в ВРЮ не залишалося жодного не розглянутого подання рад суддів про призначення керівників судів.

При цьому в системі адміністративних судів повністю заповненими є адмінпосади у Вищому адміністративному суді. В апеляційних адміністративних судах з 31 адмінпосади в 9 судах лишаються вакантними 1 посада голови суду та 8 посад заступників голів. У місцевих адміністративних судах з 69 адмінпосад в 27 судах є вакантними 8 посад голів судів та 10 посад заступників голів.

В системі господарських судів є вакантними 2 посади заступника голови суду у Вищому господарському суді. Крім того, в апеляційних господарських судах з 25 адмінпосад у 8 судах була вакантна 1 посада заступника голови суду. У місцевих господарських судах з 75 адміністративних посад у 27 судах були вакантні 1 посада голови суду та 5 посад заступників голів суду.

Найбільше ж вакансій на адміністративні посади є в загальних судах.

При тому, що у Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ на початок січня не було жодних вакансій адмінпосад, в апеляційних загальних судах з 99 вакансій у 27 судах були вакантні 2 посади голів судів та 11 посад заступників голів.

У місцевих загальних судах з 1366 адміністративних посад в 665 судах були вакантні 175 посад голів судів та 386 посад заступників голів судів, повідомив Лавринович.