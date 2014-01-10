В Одесі двоє хлопців скинули з шостого поверху підлітка

У Суворовському районі Одеси двоє хлопців скинули з шостого поверху 16-річного хлопця, вимагаючи у нього гроші.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, підозрювані (віком 26 і 19 років) розпивали спиртні напої за місцем проживання старшого.

«У розпал застілля 19-річний хлопець пригадав про свого 16-річного знайомого, якому колись нібито допоміг врегулювати невеликий конфлікт, що виник у того з якимись хлопцем через мопед. За цю незначну послугу неповнолітній обіцяв віддячити, але досі свою обіцянку не виконав», - розповіли у відділі.

Вирішивши зажадати у підлітка гроші, підозрювані подзвонили йому, запросили до себе, а, коли той прийшов, почали вимагати 1 тис. дол. Запевнення у тому, що таких грошей у нього немає, зловмисники проігнорували. Потім вони почали бити підлітка, примусили подзвонити матері і попросити, щоб та принесла гроші і залишила їх під закопаним колесом у дворі вказаного будинку.

Як повідомили у відділі, жінка не встигла допомогти сину - один з підозрюваних зіштовхнув його з балкона 6-го поверху. З численними тілесними ушкодженнями постраждалого доставили до лікарні, де він через кілька годин від отриманих травм помер.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (умисне вбивство) і ст. 189 (здирство).

Обох підозрюваних заарештовано. Одному з них загрожує від трьох до семи років позбавлення волі, іншому - до п’ятнадцяти.