Усім фігурантам “васильківської справи” присудили по 6 років ув`язнення.

Як передає кореспондент УНІАН, після оголошення вироку в приміщенні Києво-Святошинського районного суду почалась штовханина між правоохоронцями та активістами, які прийшли на судове засідання.

Як повідомляв УНІАН, 22 серпня 2011 року у Василькові Київської області працівники СБУ вилучили начебто вибуховий пристрій. СБУ затримала двох депутатів Васильківської міської ради Ігоря Мосійчука та Сергія Бевза і помічника депутата Володимира Шпару, яких звинуватили у підготовці теракту, а саме – підриву пам’ятника Леніну в Борисполі. Сам пам’ятник на той момент уже був демонтований за рішенням Бориспільської міської ради.

З кінця 2011 року справу розглядав Києво-Святошинський райсуд.