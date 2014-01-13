Міліціонери затримали браконьєра, який завдав шкоди на 1,7 млн грн.

У Ізюмському районі Харківської області правоохоронці затримали браконьєра, який завдав шкоди незаконним промислом на суму понад 1,7 млн грн.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 23-річного безробітного жителя міста Ізюм, який займався незаконним рибним промислом на березі річки Оскіл, затримали в перші дні після Нового року.

Факт незаконного вилову риби виявили дільничні міліціонери під час здійснення профілактичного рейду спільно з інспекторами державної риболовної охорони. Зловмисника затримали «на гарячому» з 357 кг свіжо-виловленої риби уклейки. На момент появи правоохоронців, чоловік встиг виловити більше 100 тис. рибин. Своїми діями він завдав шкоду державі на суму понад 1,7 млн грн.

Працівники міліції вилучили у браконьєра човен та кустарний риболовний пристрій «Павук», який заборонений для використання. Наразі зловмисник дає слідству необхідні свідчення.

Вказану інформацію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним промислом) Кримінального Кодексу України. Санкція даної статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.