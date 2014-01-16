Раніше судимий молодик обікрав монастир

У Закарпатській області раніше судимий 23-річний житель Хустщини обікрав чоловічий Свято-Миколаївський монастир: вкрав золоті вироби та пожертви вірян.

Про це повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Закарпатській області.

Нещодавно настоятель монастиря виявив відсутність ювелірних подарунків, які знаходились в іконі. Священик повідомив про це правоохоронців.

Правоохоронцям встановити особу зловмисника допомогли камери відеоспостереження, які є у монастирі.

Виявилося, що затриманий у листопаді минулого року звільнився з місць покарання волі, де пробув за крадіжки 2 роки і 1 місяць.

При розмові з міліціонерами у міськвідділі міліції затриманий зізнався у скоєному. За даним фактом розпочато кримінальне впровадження за ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).