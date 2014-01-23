В Одесі розписали червоною фарбою офіси ПР і КПУ
17:33, 23 січня 2014Кримінал
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В Одесі невідомі розписали червоною фарбою офіси місцевих організацій Партії регіонів і Комуністичної партії України.
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на фасаді будівлі, в якій розташована приймальна КПУ (перетин вулиці Сегедської та проспекту Гагаріна) написали великими літерами прямо під символікою партії: «КПУ вбивці кати».
На вулиці Прохоровській, де розташовано офіс Малиновської райорганізації ПР, кілька написів: «Кати ПР», «Вбивці кати», «ПР вбивці кати».
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