В Одесі розписали червоною фарбою офіси ПР і КПУ

В Одесі невідомі розписали червоною фарбою офіси місцевих організацій Партії регіонів і Комуністичної партії України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, на фасаді будівлі, в якій розташована приймальна КПУ (перетин вулиці Сегедської та проспекту Гагаріна) написали великими літерами прямо під символікою партії: «КПУ вбивці кати».

На вулиці Прохоровській, де розташовано офіс Малиновської райорганізації ПР, кілька написів: «Кати ПР», «Вбивці кати», «ПР вбивці кати».