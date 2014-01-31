МВС: Одна з версій зникнення Булатова - інсценування

Жодна людина з тих, хто спілкувався з активістом так званого «Автомайдану», не захотіла йти на контакт зі слідством, аби допомогти встановити істину. Про це на прес-конференції повідомив заступник начальника Головного слідчого управління МВС України Олег Татаров.

За його словами, починаючи з 23 січня, міліція здійснила комплекс слідчих та розшукових дій для того, аби встановити місцезнаходження зниклого Дмитра Булатова. До правоохоронців звернулася його дружина, яка повідомила про зникнення чоловіка за дивних обставин. Кримінальне провадження за фактом його зникнення перебувало на контролі Генеральної прокуратури України та Міністра внутрішніх справ.

«Але дивним для нас поки що є те, що його оточення, його знайомі або близькі, політики, які з ним спілкувалися, – жоден не хотів йти на контакт зі слідством, надавати докази для того, щоб ми могли встановити істину» – підкреслив Олег Татаров.

Він зазначив, що слідством опрацьовувалося кілька напрямків, зокрема – вчинення відносно зазначеної особи кримінального правопорушення. В якості причини викрадення правоохоронці розглядають серед інших і корисливі мотиви. Ще однією версією, як зазначено в повідомленні, є можливе інсценування викрадення з метою вчинення провокацій, аби викликати в суспільства негативний резонанс.

За словами Олега Татарова, слідчі дізналися про знайдення Дмитра Булатова з публікацій у ЗМІ. Він також наголосив, що замість звернення до правоохоронних органів, які б виїхали на місце вчинення кримінального правопорушення, провели огляд місця події та вилучили докази, а також змогли би оперативно організувати розкриття цього злочину, на місце вчинення кримінального правопорушення прибули окремі політики. Вони доставили Дмитра Булатова до приватного лікувального закладу. На даний час допитані лікарі медзакладу, які приймали Дмитра Булатова в момент його доставляння, а також ряд осіб, які там були присутні.

«Ми, на жаль, поки що з ним не поспілкувалися, тож сказати, що відбувалося з цією особою, ми не можемо», – підкреслив Олег Татаров.

Слідчі звернули увагу на ще одну деталь: правоохоронці розшукували автомобіль, на якому до свого зникнення пересувався Дмитро Булатов, перевіряли його по обліках, працівники ДАІ займалися його пошуками – автомобіля не було. Лише після встановлення місцезнаходження гр. Булатова вдалося встановити місцезнаходження автомобіля. Проте досі ніхто не хоче надавати слідчим необхідну інформацію та співпрацювати з ними, тож представник Головного слідчого управління закликав осіб, яким відомі обставини цієї справи, повідомити про них слідчих.

«Я впевнений, що кримінальне правопорушення ми розкриємо, і одна з версій, яка нині опрацьовується, підтвердиться», – наголосив Олег Татаров.