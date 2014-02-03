На Миколаївщині банкір видав фіктивних кредитів на понад 300 тис. грн

У Миколаївській області правоохоронці викрили інспектора кредитного відділу однієї із банківських установ, який впродовж минулого року привласнив

Про це повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

У міліції зазначають, що інспектор кредитного відділу, користуючись службовим становищем, шахрайським шляхом, розробила злочинну схему швидкого збагачення. У посадові обов’язки 28-річної жінки входило споживче кредитування, до неї зверталось чимало людей для отримання грошей, проте не всі отримували згоду банку. Злочинний задум працівниці банкової установи полягав у використанні копій паспортів та довідок про доходи громадян, на які молода жінка оформляла фіктивні кредитні договори. В результаті її шахрайських махінацій було ошукано більше 15 громадян міста.

Слідчим відділенням Первомайського МВ УМВС України в Миколаївській області розпочато досудове слідство за ознаками ч.2 ст. 190 КК України (шахрайство). Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді штрафу від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк від одного до двох років, або обмеження волі на строк до п'яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.