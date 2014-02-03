Міліція розглядає три версії викрадення Булатова

Міліція розслідує три версії викрадення одного з лідерів Автомайдану Дмитра Булатова.

Як повідомляє відділ зв’язків з громадськістю ГУМВС України у Київській області, слідчо-оперативна група у справі вже відпрацювала весь комплекс слідчих та оперативно-розшукових дій.

«2 лютого Дмитро Булатов відлетів на лікування до Європи рейсовим літаком. Перед тим, як потерпілий перетнув державний кордон, правоохоронці все ж таки допитали його. Наразі всі протоколи аналізуються. Триває досудове розслідування», – йдеться в повідомленні.

Слідчим управлінням відпрацьовуються три версії факту викрадення: кримінальне правопорушення, вчинене у зв’язку з комерційною діяльністю Булатова з метою подальшого вимагання викупу; кримінальне правопорушення, вчинене з хуліганських мотивів; кримінальне провадження з метою провокацій масових заворушень.

У міліції зазначають, що за фактом викрадення Булатова слідчим управлінням ГУ МВС України в Київської області відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), санкція якої передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, Булатов прибув на лікування до Вільнюса.