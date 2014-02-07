Опозиція розробляла силовий сценарій конфлікту – Захарченко

Міністр внутрішніх справ України Віталій Захарченко підтвердив інформацію про те, що його відомство має у своєму розпорядженні документи, які підтверджують, що опозиція заздалегідь розробляла силовий сценарій конфлікту.

За його словами, йдеться про електронні носії, які вилучили під час санкціонованого обшуку IT-офісу на вулиці Турівській у Києві.

«Обшук проводився за заявами людей, які там працювали. Вилучені сервера передані в СБУ, оскільки мова може йти про підготовку державного перевороту», – сказав Захарченко.

Міністр також звернув увагу на той факт, що політичній кризі в країні передували два Майдани.

«Ми прекрасно пам'ятаємо, що в листопаді 2013 року було два Майдани – на самому Майдані та на Європейській площі. На одному мирно стояли студенти, які хотіли інтегруватися в Європу. На іншому – на Європейській площі – переслідували конкретні опозиційні політичні цілі та інтереси», – зазначає Захарченко. І, за його словами, саме тут агресія проявилася ще 24 листопада, коли були перші напади на міліціонерів.

За інформацією, якою володіє Захарченко, мітингувальники ще тоді били міліціонерів під Кабміном.

Комсомольська правда в Україні