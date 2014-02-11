В Одеській області затримано 4 підозрюваних у вбивстві підприємця Бориса Іванова.

Як повідомив УНІАН начальник Ренійського районного відділу Головного управління МВС в Одеській області Олександр Берило, наприкінці минулого тижня затримано 4 місцевих жителів віком 25-30 років.

За словами Берила, затримані раніше вже притягалися до кримінальної відповідальності.

У них вилучені речові докази причетності до злочину: телевізор, ноутбук і мисливська зброя загиблого.

«Більше нічого не можу сказати», - сказав Берило, наголосивши, що слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року в місті Рені Одеській області безвісти зник підприємець Борис Іванов разом зі своєю машиною. Безлад у будинку і зникнення деяких цінних речей (телевізора, ноутбука, мобільних телефонів, мисливської рушниці тощо) підприємця дозволили правоохоронцям припустити, що сталося пограбування. Пізніше Іванова було знайдено мертвим у багажнику його машини – автомобіль випадково виявили рибалки у штучному каналі – між річкою Дунай і озером Ялпуг. Було розпочато слідчі дії у рамках кримінального провадження за ст. 115 КК України (умисне вбивство).