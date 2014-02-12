Телефонний шахрай видурив у жінки 17 тис. грн

Черговою жертвою телефонного шахрая стала 51-річна вінничанка, яка перерахувала гроші на картковий рахунок зловмисника.

Як повідомили у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області, в той час, коли жінка перебувала на роботі їй зателефонували на мобільний і повідомили, що її син потрапив у ДТП. Для вирішення питання з міліцією, мовляв, потрібно перерахувати 17 тис. грн на вказаний банківський рахунок. З наляканою жінкою шахрай розмовляв по телефону, поки вона не перерахувала гроші.

Зачекавши з пів години, вінничанка вирішила перетелефонувати своєму синові, аби упевнитись, що все гаразд. Додзвонившись, дізналась, що він знаходився увесь цей час на роботі і не потрапляв до міліції.

За даним фактом слідчим відділом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України (шахрайство). Такий злочин карається обмеженням волі до 3-х років.

Міліція вкотре застерігає громадян: будьте обачними, за вашими грішми полюють телефонні шахраї. Ні в якому разі не перераховуйте кошти. Відтягніть час по телефону, призначте незнайомцю зустріч, тим часом подзвоніть на «102». Зателефонуйте людям, яким ви довіряєте, переконайтесь, що з вашими рідними все в порядку. Не йдіть на поводу у злочинців.